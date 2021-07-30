Собянин выделил 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому на субсидии малому и среднему бизнесу Москвы выделяются дополнительные пять миллиардов рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что один миллиард рублей предназначен для компенсации затрат на организацию мероприятий по борьбе с пандемией: из них не более 15 тысяч рублей на предприятие – на профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и не более 6,5 тысячи – на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Данные средства получат заведения общепита и предприятия, наиболее пострадавшие во время пандемии, при этом они обязаны выполнить условие по обязательной вакцинации своего персонала.

Оставшиеся четыре миллиарда направят на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Их смогут получить организации, работающие в одной или нескольких приоритетных для города отраслях. Максимальный размер кредита составит 100 миллионов рублей, а срок его субсидирования – два года. При этом процентная ставка не должна превышать 7%, тогда как город будет компенсировать банкам до 8% недополученных доходов.

Уточняется, что в период с 2020 по 2021 год в рамках данной программы льготные кредиты получили свыше 18 тысяч компаний, а общая сумма займов составила более 132 миллиардов рублей.

В начале июля в Москве возобновили прием заявок на предоставление субсидий бизнесу. Финансовая поддержка предоставляется резидентам технопарков и Московского инновационного кластера, владельцам гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных отраслей, а также организациям, которые хотят компенсировать затраты на обучение сотрудников.

