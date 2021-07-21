Собянин отметил высокую привлекательность столицы для инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел встречу с представителями инвестсообщества Москвы, в которое входят крупнейшие строительные и девелоперские компании.

Градоначальник подвел итоги последних 10 лет совместной работы и отметил, что за это время было построено порядка 100 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 40 миллионов квадратных метров – жилье. Таким образом, более миллиона человек смогли въехать в новые квартиры.

"Это около четырех миллионов квадратных метров объектов соцкультбыта: детские сады, школы, объекты культуры, спорта. Это такой целый социальный город еще один. Миллионы квадратных метров офисов, технопарков, производственных помещений. По сути дела в Москве за 11 лет построен еще один большой, огромный, миллионный город", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что в столице реализуются программы, с помощью которых удастся обеспечить развитие бывших промышленных территорий, комплексную сбалансированную застройку новых районов.

Переход к точечной застройке и освоению больших промышленных территорий Собянин назвал особенно важным.

"Мы уже половину всего жилья комплексной застройки застраиваем именно на больших промышленных территориях. При этом стараясь сохранить и количество рабочих мест. Это очень важно", – отметил градоначальник.

Жилье, которое в настоящее время строится для граждан, мэр назвал качественным. По его словам, это настоящие многофункциональные центры, на территории которых располагаются объекты малого бизнеса, торговли, услуг.

Собянин подчеркнул, что важной задачей при реализации городских проектов является создание рабочих мест для москвичей.

В пресс-службе мэрии и правительства столицы рассказали, что власти совместно с инвесторами реализуют ряд программ. Проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промышленных территорий города объединяет программа "Индустриальные кварталы". В нее попали столичные промзоны общей площадью около двух тысяч гектаров. Они не используются по назначению и перспективны для развития.

Реализация программы позволит создать в Москве порядка 500 тысяч рабочих мест. На данный момент к ней присоединились крупные застройщики, планирующие инвестировать в девелоперские проекты 25 миллиардов рублей.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в городе строится 50 миллионов квадратных метров недвижимости. Их них 43,5 миллиона – инвесторские проекты.

Ранее сообщалось, что Собянин одобрил проекты по созданию рабочих мест за пределами ТТК. Речь идет о трех ТЦ, которые построят компании, входящие в "ПИК".

