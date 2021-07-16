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Общество

06:25

Застройщики в Москве начали внедрять в ЖК системы очистки воздуха

общество строительство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве начали активно внедрять инновационные системы очистки воздуха в жилые комплексы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявления девелоперских компаний.

Уточняется, что тенденция стала прослеживаться после начала пандемии коронавируса.

Как рассказали агентству в MR Group, в нескольких домах была применена система ламинарных потолков. Подобная разработка может уничтожать до 95% вредоносных бактерий. По мнению директора по маркетингу компании Евгении Старковой, скоро такая система будет задействована и в других проектах.

В компании "Донстрой" сообщили, что их система осуществляет механическую приточную вентиляцию с двухступенчатой фильтрацией воздуха. Это позволяет проветривать помещение без открывания окон.

"Встроенная система очистки и обеззараживания воздуха Tion позволяет улавливать мельчайшие частицы грязи, выхлопных газов и пыли, а также аллергены и все типы микроорганизмов", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, проект Eleven от холдинга РСТИ (Росстройинвест) задействует вентиляцию с фотокаталитическим фильтром. Подобный способ очистки позволяет уничтожать 99% бактерий и вирусов. Указанная система уже успешно использовалась в вентиляции в крупнейших медицинских учреждениях, а также на орбитальной станции, указали в пресс-службе.

В компании "Инград" поделились, что пандемия вызывала необходимость задействовать в проектах систему с обеззараживанием кабин лифтов специальной встроенной в них лампой. Данное направление деятельности будет развиваться и дальше, заверили в пресс-службе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что первые проекты кварталов реновации будут завершены в столице в течение ближайших двух-трех лет. Как пояснял спикер, сейчас в городе реализовывается первая волна реновации. Строительство отдельных домов ведется на стартовых площадках во всех округах города.

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