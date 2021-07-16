Застройщики в Москве начали внедрять в ЖК системы очистки воздуха

06:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве начали активно внедрять инновационные системы очистки воздуха в жилые комплексы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявления девелоперских компаний.
Уточняется, что тенденция стала прослеживаться после начала пандемии коронавируса.
Как рассказали агентству в MR Group, в нескольких домах была применена система ламинарных потолков. Подобная разработка может уничтожать до 95% вредоносных бактерий. По мнению директора по маркетингу компании Евгении Старковой, скоро такая система будет задействована и в других проектах.
В компании "Донстрой" сообщили, что их система осуществляет механическую приточную вентиляцию с двухступенчатой фильтрацией воздуха. Это позволяет проветривать помещение без открывания окон.
"Встроенная система очистки и обеззараживания воздуха Tion позволяет улавливать мельчайшие частицы грязи, выхлопных газов и пыли, а также аллергены и все типы микроорганизмов", – отметили в пресс-службе.
Кроме того, проект Eleven от холдинга РСТИ (Росстройинвест) задействует вентиляцию с фотокаталитическим фильтром. Подобный способ очистки позволяет уничтожать 99% бактерий и вирусов. Указанная система уже успешно использовалась в вентиляции в крупнейших медицинских учреждениях, а также на орбитальной станции, указали в пресс-службе.
В компании "Инград" поделились, что пандемия вызывала необходимость задействовать в проектах систему с обеззараживанием кабин лифтов специальной встроенной в них лампой. Данное направление деятельности будет развиваться и дальше, заверили в пресс-службе.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что первые проекты кварталов реновации будут завершены в столице в течение ближайших двух-трех лет. Как пояснял спикер, сейчас в городе реализовывается первая волна реновации. Строительство отдельных домов ведется на стартовых площадках во всех округах города.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: