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13:38

Собянин утвердил проект благоустройства территории у двух станций МЦД-1

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Наталья Феоктистова

Сергей Собянин и правительство Москвы утвердили проект благоустройства территории у станций Сетунь и Рабочий поселок Белорусско-Савеловского маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к станциям Сетунь и Рабочий поселок МЦД-1, площадью 70,5 гектара. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках благоустройства будет обустроена велодорожка вдоль улицы Маршала Неделина и улицы Барвихинской. Также проект предусматривает строительство двух лестничных сходов с эстакады Северо-Западной хорды через железнодорожные пути, с помощью которых пассажиры смогут добраться до остановок общественного транспорта.

"Запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети с устройством пешеходных тротуаров, в том числе улицы Горбунова (1,25 километра) и улицы Маршала Неделина (1,08 километра), проезжую часть которых расширят до четырех полос движения. Вблизи Кунцевского рынка построят участок Проектируемого проезда № 652а длиной 270 метров", – отмечается в материале.

Также на улицах вблизи станций поставят дополнительные светофоры, обустроят велопарковки и современные остановки пассажирского транспорта, а также перехватывающие парковки для автомобилей. Между станциями и остановками общественного транспорта будут построены навесы "сухие ноги".

"На улице Горбунова предполагается возвести многоуровневый гаражный комплекс на 500 машиномест. Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций и развитие инфраструктуры, строительство двух трансформаторных подстанций, строительство сетей наружного освещения, прокладка сетей теплоснабжения, линий электропередачи и другое", – указано в сообщении.

Ранее Собянин утвердил проект развития территорий у станции Окружная МЦД-1 и станции метро "Петровско-Разумовская". Речь идет об участке от Октябрьской железной дороги до улицы Хачатуряна площадью 49,31 гектара. ТПУ "Окружная" является одним из крупнейших пересадочных узлов Москвы, объединяющим Люблинско-Дмитровскую линию метро, МЦК и МЦД-1, а также наземный общественный транспорт.

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