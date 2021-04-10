Бочкарев высоко оценил темпы строительства Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тоннелепроходческие работы на участке Троицкой линии московского метро от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" завершены на 78%. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Строительство Троицкой линии метро продвигается хорошими темпами. Мы почти на 80% завершили тоннелепроходческие работы на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", где расположится пять новых станций", – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что общая строительная готовность участка составляет 37%. Так, земляные работы на станционных комплексах находятся в финальной стадии, и идет активное устройство основных конструкций будущих станций.

Бочкарев рассказал, что от "Улицы Новаторов" до "Севастопольского проспекта" ведется вынос инженерных сетей из зоны строительства, а в месте, где откроется станция "Академическая", стартовали работы по устройству ограждающих конструкций.

Троицкая линия метро протянется от МЦК до городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 километров. По предварительным оценкам, ежедневно ветку будут использовать порядка 100 тысяч человек.

Ранее в Дептрансе рассказали об оформлении новых станций Троицкой линии метро. Станции украсят колонны-"галочки", светильник-"турбина", портрет генерала Ивана Тюленева.