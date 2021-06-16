Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект развития территорий у станции Окружная МЦД-1 и станции метро "Петровско-Разумовская", сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Речь идет об участке от Октябрьской железной дороги до улицы Хачатуряна площадью 49,31 гектара.

ТПУ "Окружная" является одним из крупнейших пересадочных узлов Москвы, объединяющим Люблинско-Дмитровскую линию метро, МЦК и МЦД-1, а также наземный общественный транспорт.

Транспортный узел открыли в 2018 году. Благодаря ему пересадка между одноименными станциями МЦК, Савеловского направления МЖД и Люблинско-Дмитровской линии метро стала удобней. Длина пересадки сократилась в 5 раз – до 50 метров. В рамках проекта построили новую платформу Окружная Савеловского направления.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства Троицкой линии столичного метро.

По словам представителя мэрии, тоннелепроходческие работы на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" завершены на 78%. Бочкарев назвал темпы строительства хорошими и отметил, что общая строительная готовность участка составляет 37%.

Троицкая линия метро протянется от МЦК до городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 километров. По предварительным оценкам, ежедневно ветку будут использовать порядка 100 тысяч человек.

