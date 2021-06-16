14:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил проект развития территорий у станции Окружная МЦД-1 и станции метро "Петровско-Разумовская", сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.
Речь идет об участке от Октябрьской железной дороги до улицы Хачатуряна площадью 49,31 гектара.
ТПУ "Окружная" является одним из крупнейших пересадочных узлов Москвы, объединяющим Люблинско-Дмитровскую линию метро, МЦК и МЦД-1, а также наземный общественный транспорт.
Транспортный узел открыли в 2018 году. Благодаря ему пересадка между одноименными станциями МЦК, Савеловского направления МЖД и Люблинско-Дмитровской линии метро стала удобней. Длина пересадки сократилась в 5 раз – до 50 метров. В рамках проекта построили новую платформу Окружная Савеловского направления.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства Троицкой линии столичного метро.
По словам представителя мэрии, тоннелепроходческие работы на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" завершены на 78%. Бочкарев назвал темпы строительства хорошими и отметил, что общая строительная готовность участка составляет 37%.
Троицкая линия метро протянется от МЦК до городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 километров. По предварительным оценкам, ежедневно ветку будут использовать порядка 100 тысяч человек.
"Это наш город": около 30 станций появятся на радиальных линиях метро до конца 2025 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: