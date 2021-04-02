Северный вестибюль станции метро "Окружная" достроят в 2022 году

13:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Северный вестибюль станции метрополитена "Окружная" достроят в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.
По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, станцию открыли с одним южным вестибюлем в 2018 году. На данный момент продолжается строительство северного вестибюля.
Он также добавил, что новый вестибюль интегрируют со станцией "Окружная" Московского центрального кольца, одноименной станцией МЦД-1 и платформой, где останавливаются аэроэкспрессы.
Глава департамента Рафик Загрутдинов уточнил, что строительство эскалаторного тоннеля для северного вестибюля специалисты ведут в сложных гидрогеологических условиях с притоком воды до 270 кубических метров в час.
Ранее Сергей Собянин открыл станции "Народное Ополчение" и "Мнёвники" Большой кольцевой линии метрополитена. По его словам, на этих станциях ежедневно будут перемещаться около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе – около 90 тысяч горожан. Новые маршруты позволят местным жителям сократить время в пути до 40 минут.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: