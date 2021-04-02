Северный вестибюль станции метро "Окружная" достроят в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Северный вестибюль станции метрополитена "Окружная" достроят в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, станцию открыли с одним южным вестибюлем в 2018 году. На данный момент продолжается строительство северного вестибюля.

Он также добавил, что новый вестибюль интегрируют со станцией "Окружная" Московского центрального кольца, одноименной станцией МЦД-1 и платформой, где останавливаются аэроэкспрессы.

Глава департамента Рафик Загрутдинов уточнил, что строительство эскалаторного тоннеля для северного вестибюля специалисты ведут в сложных гидрогеологических условиях с притоком воды до 270 кубических метров в час.

Ранее Сергей Собянин открыл станции "Народное Ополчение" и "Мнёвники" Большой кольцевой линии метрополитена. По его словам, на этих станциях ежедневно будут перемещаться около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе – около 90 тысяч горожан. Новые маршруты позволят местным жителям сократить время в пути до 40 минут.