Территории у 13 станций БКЛ метро благоустроят в этом году

12:42
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Работы по благоустройству территорий будут проводиться в этом году возле 13 станций Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в этом году специалисты приступят к работам возле станций "Аминьевское шоссе", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская" и "Бутырская". Благоустройство здесь должно завершиться во второй половине 2022 года.
Кроме того, работы возле станций "Улица Новаторов", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Народного ополчения" и "Петровский парк" завершатся к сентябрю 2021 года.
В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций метро обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог.
Также предусмотрено масштабное озеленение – высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов. На маршрутах к метро установят лавочки различных модификаций. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.
Запланировано обустройство парковочных карманов. Для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать несколько сотен фонарей с энергоэффективными светильниками.
Проект Большого кольца – крупнейший в истории строительства Московского метро. Общая протяженность БКЛ – 70 километров. В общей сложности будет построена 31 станция. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии.
Москвичам предложили выбрать название для новой станции БКЛ, которая откроется на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошёво-Мнёвники. В ходе реализации проекта рассматривались названия "Карамышевская" и "Народное Ополчение".
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