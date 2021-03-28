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12:42

Территории у 13 станций БКЛ метро благоустроят в этом году

город благоустройство

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Работы по благоустройству территорий будут проводиться в этом году возле 13 станций Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году специалисты приступят к работам возле станций "Аминьевское шоссе", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская" и "Бутырская". Благоустройство здесь должно завершиться во второй половине 2022 года.

Кроме того, работы возле станций "Улица Новаторов", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Народного ополчения" и "Петровский парк" завершатся к сентябрю 2021 года.

В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций метро обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог.

Также предусмотрено масштабное озеленение – высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов. На маршрутах к метро установят лавочки различных модификаций. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.

Запланировано обустройство парковочных карманов. Для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать несколько сотен фонарей с энергоэффективными светильниками.

Проект Большого кольца – крупнейший в истории строительства Московского метро. Общая протяженность БКЛ – 70 километров. В общей сложности будет построена 31 станция. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии.​

Москвичам предложили выбрать название для новой станции БКЛ, которая откроется на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошёво-Мнёвники. В ходе реализации проекта рассматривались названия "Карамышевская" и "Народное Ополчение".

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