Москвичи выберут название для новой станции БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за название станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая откроется на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе реализации проекта рассматривались названия "Карамышевская" и "Народное Ополчение". Первый вариант связан с Карамышевским рубежом обороны в Москве, второй – с памятью народных ополчений.

"Оформление станции посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов. К тому же неподалеку от станции метро расположен памятник героям ополчения, а также проходит улица Народного Ополчения", – говорится в материале.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что станции "Карамышевская" и "Мнёвники" БКЛ метро подготовят к запуску с пассажирами в конце марта 2021 года.

Кроме того, движение по северо-восточному участку БКЛ столичного метро планируют открыть в 2022 году. По словам Бочкарева, речь идет о станциях "Рижская", "Сокольники" и "Марьина Роща".

К строительству БКЛ приступили в 2011 году. В 2018 году открыли первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка".

