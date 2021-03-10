Отделку фасадов ТПУ "Селигерская" выполнят под натуральный камень

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Транспортно-пересадочный узел "Селигерская" планируется выполнить в современном стиле. Прозрачные элементы кровли сформируют внутренний атриум, а фасады украсят ламели с градиентом, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Характерными элементами станут скругленные углы, ламели с градиентом, структурное остекление. С помощью вертикальных и горизонтальных линий объемы визуально будут разделены на крупные блоки", – подчеркнул главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Многофункциональный комплекс включит в себя четыре наземных этажа с торговыми галереями и кинотеатром, а также один подземный уровень. Первый этаж будет оформлен как фасад-витрина со сплошным структурным остеклением.

Проект ТПУ был согласован комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. Предполагается, что в составе ТПУ "Селигерская" возведут большой надземный паркинг и многофункциональный комплекс с торговой зоной. В его составе появятся кафе, рестораны и кинотеатры.

Благодаря гармоничным архитектурным решениям комплекс будет представлять единый ансамбль, вписывающийся в застройку Москвы.

Ранее сообщалось, что станция метро "Марьина Роща" станет ТПУ. Сначала власти планировали запустить его в ближайшие три года, но позднее было решено ускорить работы.