Новые объекты планируется построить в рамках развития депо "Нижегородское"

11:18
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Новые объекты могут появиться в рамках развития депо "Нижегородское", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении данного депо приняла столичная градостроительно-земельная комиссия. В настоящее время на объекте располагаются здания и сооружения депо.
"Внесение изменений в ПЗЗ позволит на земельном участке площадью 18,2 гектара разместить объекты капитального строительства суммарной поэтажной площадью, не превышающей 182 тысяч квадратных метров, с функциональным назначением – коммунальное обслуживание, склады, объекты обслуживания железнодорожных перевозок и прочее", – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.
В пресс-службе добавили, что депо "Нижегородское" призвано обслуживать Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро. Депо возводят на месте Московского завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича ОАО "РЖД".
Ранее сообщалось, что станции "Карамышевская" и "Мнёвники" БКЛ метро планируется открыть для пассажиров в марте – апреле.
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