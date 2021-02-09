Станцию Камушки интегрируют с метро, МЦК и МЦД

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Станцию Камушки соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями железной дороги интегрируют с метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД). Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Проект железнодорожной линии, соединяющей между собой Киевское и Смоленское направления МЖД, является уникальным – здесь возводится железнодорожная эстакада длиной порядка двух километров. Эстакада проходит над Третьим транспортным кольцом, а ее высота достигает 30 метров", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что в настоящее время на строящейся линии завершается возведение моста через Москву-реку, а также ведутся активные работы по строительству платформ остановочного пункта Камушки. Бочкарев уточнил, что платформы расположатся на эстакаде высотой 13,5 метра.

"Платформы будут интегрированы со станциями метро и МЦК в едином контуре, а с платформой Тестовская первого маршрута Московских центральных диаметров – по принципу "сухие ноги", то есть пассажирам не придется выходить на улицу для пересадки", – отметил заммэра.

По словам Бочкарева, все остановочные пункты будут снабжены эскалаторами и пандусами для маломобильных граждан. Завершить все строительные работы планируют в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что три новые станции Большой кольцевой линии метро планируют построить на юго-западе столицы в этом году. Речь идет о станциях "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Кроме БКЛ, в округе строятся станции "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", а также "Улица генерала Тюленева".