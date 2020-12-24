Завершена проходка правого перегонного тоннеля между БКЛ метро и депо "Замоскворецкое"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завершена проходка правого перегонного тоннеля соединительной линии между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо "Замоскворецкое". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что проходкой от электродепо "Замоскворецкое" до демонтажно-щитовой камеры между станциями "Каховская" и "Варшавская" занимался тоннелепроходческий комплекс "Марина". Он возвел 824 метра правого перегонного тоннеля, который проходит на глубине от 5 до 22 метров под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что щит после демонтажа перевезут обратно в стартовый котлован рядом с депо, а затем он проложит левый тоннель. По его словам, после завершения строительных работ на новой соединительной линии из депо будут ходить подвижные составы для обслуживания БКЛ.

Ранее сообщалось, что свыше 28 километров линий метро и 11 станций планируют построить в столице в будущем году. По словам Бочкарева, также продолжатся работы по продлению Сокольнической линии до станции "Новомосковская", Люблинско-Дмитровской – в район Северный, Калининско-Солнцевской – во Внуково, Арбатско-Покровской – в Гольяново и строительству новых радиусов – в Коммунарку и Троицк, Рублево-Архангельское.

Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.

