Собянин присвоил наименования четырем станциям БКЛ метро

16:34
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Сергей Собянин присвоил наименования четырем станциям Большой кольцевой линии, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Станция с рабочим названием "Улица Новаторов" теперь называется "Новаторская". Она расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту и является пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро.
"Карамышевской" теперь называется станция "Улица Народного Ополчения", расположенная возле пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения.
Станция, расположенная на территории Мнёвниковской поймы вблизи Карамышевской набережной, утверждена под названием "Мнёвники".
"Терехово" называется станция, расположенная на территории Мнёвниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.
Ранее сообщалось, что в декабре должны закончить строительство западного участка БКЛ метро – от станции "Хорошёвская" до станции "Мнёвники", а также северо-восточного участка БКЛ – от станции "Лефортово" до станции "Электрозаводская" и оборотных тупиков за станцией "Деловой центр" на Калининско-Солнцевской линии
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