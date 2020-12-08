Собянин присвоил наименования четырем станциям БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин присвоил наименования четырем станциям Большой кольцевой линии, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Станция с рабочим названием "Улица Новаторов" теперь называется "Новаторская". Она расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту и является пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро.

"Карамышевской" теперь называется станция "Улица Народного Ополчения", расположенная возле пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения.

Станция, расположенная на территории Мнёвниковской поймы вблизи Карамышевской набережной, утверждена под названием "Мнёвники".

"Терехово" называется станция, расположенная на территории Мнёвниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.

Ранее сообщалось, что в декабре должны закончить строительство западного участка БКЛ метро – от станции "Хорошёвская" до станции "Мнёвники", а также северо-восточного участка БКЛ – от станции "Лефортово" до станции "Электрозаводская" и оборотных тупиков за станцией "Деловой центр" на Калининско-Солнцевской линии