Почти 8 км линий метро построят в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти восемь километров линий метро и три новые станции планируют построить в столице до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в декабре должны закончить строительство западного участка БКЛ метро от станции "Хорошёвская" до станции "Мнёвники", а также северо-восточного участка БКЛ от станции "Лефортово" до станции "Электрозаводская" и оборотных тупиков за станцией "Деловой центр" на Калининско-Солнцевской линии. Кроме того, специалисты проведут реконструкцию электродепо "Сокол".

Он напомнил, что с начала года в городе введено в эксплуатацию 15,65 километра линий и шесть новых станций метро, пять из которых находятся на втором участке Некрасовской линии.

Ранее сообщалось, что в Москве в будущем году планируют открыть девять станций метро, все они будут расположены на Большой кольцевой линии (БКЛ). Отмечалось, что ввод этих станций запустит движение по половине БКЛ между "Савеловской" и "Каховской".

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

