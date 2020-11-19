Девять станций метро планируется открыть в столице в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве в будущем году планируют открыть девять станций метро, все они будут расположены на Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Это будет четыре станции юго-западного участка – "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Давыдково". А также три станции на юге – "Калужская", "Зюзино", "Улица Новаторов" и две станции западного участка – "Терехово" и "Кунцевская", – рассказал вице-мэр.
Он отметил, что ввод этих станций запустит движение по половине БКЛ между "Савеловской" и "Каховской".
Бочкарев добавил, что специалисты планируют завершить проходку всех тоннелей на линии в марте будущего года.
Ранее он рассказал, что в 2021–2023 годах в Москве планируется ввести в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии, станции Люблинско-Дмитровской линии "Южный порт", "Селигерская", "Лианозово" и "Физтех", участок Сокольнической линии "Саларьево" – "Столбово" – "Потапово" и участок желтой линии метро – от станции "Рассказовка" до станции "Внуково".
Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".
Станция метро "Сокольники" на БКЛ готова наполовину
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