Станция "Савеловская" БКЛ стала лауреатом международного архитектурного фестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Два столичных проекта стали лауреатами международного архитектурного фестиваля "Зодчество 2020". Об этом сообщает Дептранс столицы.
В номинации "промышленная архитектура и инфраструктурные объекты" второе место завоевал проект станции метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, а проект реконструкции Единого диспетчерского центра столичного метро взял диплом Союза архитекторов России.
"Конкуренты были самые достойные: конструкторско-технологический центр ГК "Калашников", комплекс зданий Балаклавской и Таврической ТЭС и другие. Жюри выбрали наши проекты среди 44 других – спасибо коллегам за такое признание", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что здание Единого диспетчерского центра представляет собой отреставрированный бывший кинотеатр "Ереван". Территория вокруг объекта располагает к прогулкам и отдыху.
Ранее московский трамвай стал лучшим на международной премии Global Light Rail Awards. Данная победа для столичного трамвая является первой за 121 год работы. Премия состоялась в Лондоне.
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