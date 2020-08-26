Москва заняла 2-е место по транспортному развитию среди городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москва заняла 2-е место по транспортному развитию среди других городов, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обновленный индекс развития транспортного комплекса за 2010–2018 года опубликовала межфакультетская группа ученых МГУ.
Эксперты сравнивали 10 мегаполисов, которые равны по урбанистическим показателям. В список вошли Москва, Шанхай, Лондон, Гонконг, Сингапур, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Токио, Мехико, Стамбул.
В 2010 году Москва занимала 8 место в рейтинге, а в 2018 поднялась уже на 2, обогнав Лондон. Результат столицы улучшился после того, как повысились безопасность и уровень экологии в городе.
Ученые также отметили высокую эффективность грузовой логистики в Москве. По данному показателю город стабильно занимает 3 место.
Ранее на железнодорожной станции Черкизово начали испытывать технологии движения электропоездов "Ласточка" в автоматическом режиме. Тестирование идет под контролем машинистов. В частности, отрабатываются нештатные ситуации, такие как возникновение препятствий на путях перед поездом.
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