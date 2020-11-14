Московский трамвай стал победителем международной премии Global Light Rail Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский трамвай стал лучшим на международной премии Global Light Rail Awards. На ней оцениваются лучшие трамвайные системы городов со всем мира. Об этом сообщает Дептранс столицы.
В ведомстве подчеркнули, что данная победа для столичного трамвая является первой за 121 год работы. Премия состоялась в Лондоне.
"Мы обошли британского оператора West Midlands metro, став первыми в номинации "Самая развивающаяся система". Вместе с нами в премии участвовали испанские, швейцарские, нидерландские и другие трамвайные системы", – сказано в сообщении.
Члены жюри выделили в московском транспорте работу над отделением путей от дорог, комфортные и современные вагоны, удобные приподнятые остановки, современные и экологичные технологии (экошпалы, светофорный приоритет), сохранение традиций (речь идет о ежегодных парадах трамваем).
"Поздравляю с победой всех, кто работает в московской трамвайной системе! Московский трамвай начал возить москвичей еще в конце позапрошлого столетия, но он продолжает развиваться. Это один из символов города. И второй после Мосметро транспорт по провозной способности. Кроме того, очень технологичный – вместительный, экологичный, надежный", – сказал руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он добавил, что к 2024 году в Москве планируется полностью обновить трамвайный парк новыми вагонами.
Также отмечается, что в городе проложено 420 километров трамвайных путей, курсирует 40 маршрутов. Расписание соблюдается с точностью до 96 процентов. Шпалы сделаны из экологичных переработанных материалов. За последние 10 лет обновлено 70 процентов парка.
Ранее сообщалось, что в 2021 году на городские маршруты выйдет 109 трамваев нового поколения. При этом 90 составов будут компактными: в них предусмотрена одна секция вместо трех.
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