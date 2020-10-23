В Москве появятся компактные трамваи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2021 году на городские маршруты выйдет 109 трамваев нового поколения. При этом 90 составов будут компактными: в них предусмотрена одна секция вместо трех.

Как рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов, это обусловлено тем, что в в столице есть маршруты, где в часы пик трамваи заполняются не полностью.

"На них мы запустим новые односекционные составы", – приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что в салоне новых трамваем одновременно смогут ехать до 150 человек. По своим преимуществам они не будут уступать трамваям "Витязь-Москва".

Название для нового вида столичного транспорта станет известно позже, отметил Ликсутов.

Остальные 19 трехсекционных трамваев, которые появятся в новом году, будут обслуживать пассажиров на более популярных маршрутах.

В них предусмотрено еще больше разъемов для зарядки. Также в салоне будет работать обогрев дверного проема, а большинство мест расположат по ходу движения.

Сейчас в городе насчитывается 375 составов "Витязь-Москва" с плавным и бесшумным ходом. Они ходят по 25 маршрутам и вмещают до 260 пассажиров.

Ранее сообщалось, что трамвайные пути и парк подвижного состава полностью обновят в Москве до конца 2023 года.