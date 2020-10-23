В Москве появятся компактные трамваи

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2021 году на городские маршруты выйдет 109 трамваев нового поколения. При этом 90 составов будут компактными: в них предусмотрена одна секция вместо трех.
Как рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов, это обусловлено тем, что в в столице есть маршруты, где в часы пик трамваи заполняются не полностью.
"На них мы запустим новые односекционные составы", – приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.
Он добавил, что в салоне новых трамваем одновременно смогут ехать до 150 человек. По своим преимуществам они не будут уступать трамваям "Витязь-Москва".
Название для нового вида столичного транспорта станет известно позже, отметил Ликсутов.
Остальные 19 трехсекционных трамваев, которые появятся в новом году, будут обслуживать пассажиров на более популярных маршрутах.
В них предусмотрено еще больше разъемов для зарядки. Также в салоне будет работать обогрев дверного проема, а большинство мест расположат по ходу движения.
Сейчас в городе насчитывается 375 составов "Витязь-Москва" с плавным и бесшумным ходом. Они ходят по 25 маршрутам и вмещают до 260 пассажиров.
Ранее сообщалось, что трамвайные пути и парк подвижного состава полностью обновят в Москве до конца 2023 года.
"Это наш город": более 40 млн пассажиров перевезли трамваи "Витязь-Москва" с начала года
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