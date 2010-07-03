Количество перекрестков с "умными" светофорами в Москве возрастет до 460 в 2020 году

15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
На 460 перекрестках Москвы к 2020 году планируют установить "умную" систему для быстрого переключения светофоров, сообщил руководитель ЦОДД Дмитрий Горшков.
Он отметил, что в этом году планируют завершить работу по монтажу 100 сверхинтеллектуальных светофоров.
"Эти светофоры позволят любому автобусу, троллейбусу или трамваю проезжать быстрее. У нас были многолетние эксперименты с этим. В этом году будет 100 таких перекрестков, в следующем году мы эту программу разовьем до 450–460", – сказал Горшков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Далее специалисты ЦОДД оценят работу этой программы. Горшков уточнил, что пилотный проект, который был реализован в Зеленограде, хорошо себя зарекомендовал.
"Там эта система работает как для общественного транспорта, так и для автомобилей – то есть и "зеленая волна" и различные циклы работы светофоров", – подчеркнул руководитель ЦОДД.
Ранее Горшков рассказал, что москвичи смогут пожаловаться на плохую работу светофоров через QR-коды. Таблички с ними до конца года появятся на 14 тысячах светофоров. Специального приложения не потребуется – достаточно просканировать код гаджетом.
В сентябре на 14 пешеходных переходах города оптимизировали режим работы светофоров. На шести уменьшили время ожидания зеленого сигнала, а на восьми увеличили продолжительность зеленого света. Появились также два новых регулируемых перехода.
В августе такие же работы провели на 34 переходах. В ЦОДД отметили, что на загруженности дорог это не скажется.
А по 27 адресам установлены новые камеры. Они фиксируют превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на красный.
"Торги Москвы": в столице модернизируют светофоры
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