Количество перекрестков с "умными" светофорами в Москве возрастет до 460 в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

На 460 перекрестках Москвы к 2020 году планируют установить "умную" систему для быстрого переключения светофоров, сообщил руководитель ЦОДД Дмитрий Горшков.

Он отметил, что в этом году планируют завершить работу по монтажу 100 сверхинтеллектуальных светофоров.

"Эти светофоры позволят любому автобусу, троллейбусу или трамваю проезжать быстрее. У нас были многолетние эксперименты с этим. В этом году будет 100 таких перекрестков, в следующем году мы эту программу разовьем до 450–460", – сказал Горшков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Далее специалисты ЦОДД оценят работу этой программы. Горшков уточнил, что пилотный проект, который был реализован в Зеленограде, хорошо себя зарекомендовал.

"Там эта система работает как для общественного транспорта, так и для автомобилей – то есть и "зеленая волна" и различные циклы работы светофоров", – подчеркнул руководитель ЦОДД.

Ранее Горшков рассказал, что москвичи смогут пожаловаться на плохую работу светофоров через QR-коды. Таблички с ними до конца года появятся на 14 тысячах светофоров. Специального приложения не потребуется – достаточно просканировать код гаджетом.

В сентябре на 14 пешеходных переходах города оптимизировали режим работы светофоров. На шести уменьшили время ожидания зеленого сигнала, а на восьми увеличили продолжительность зеленого света. Появились также два новых регулируемых перехода.

В августе такие же работы провели на 34 переходах. В ЦОДД отметили, что на загруженности дорог это не скажется.

А по 27 адресам установлены новые камеры. Они фиксируют превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на красный.

