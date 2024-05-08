Агроном Воробьев рассказал, для каких растений заморозки в мае наиболее опасны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал в интервью радио Sputnik, что от заморозков в мае сильно страдают теплолюбивые и активно цветущие растения.

Эксперт объяснил, что трудности возникают с плодовыми культурами, которые уже начали цвести. В Московской области, например, это вишни, сливы, яблони, ранние сорта клубники. По словам специалиста, заморозок, который падает на раскрывшиеся цветы, их убивает, а садоводы лишаются большой части урожая.

Воробьев уточнил, что от заморозков страдают теплолюбивые томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, так как под воздействием отрицательных температур эти растения либо очень сильно замедляют рост, либо погибают.

Биолог уверен, что укрывать рассаду или по-другому прятать ее от холода бессмысленно, так как растение, пострадавшее от заморозков, нельзя спасти.

"Поэтому рассаду при поражении заморозками лучше выкинуть, купить или попытаться оперативно вырастить новую", – рекомендует агроном.

Эксперт заверил, что у растений есть собственные способы защиты от некомфортных условий. Он предупредил, что сразу все цветки не распускаются, поэтому если их часть погибает, то через определенное время раскроются новые бутоны.

Также Воробьев сообщил, что мокрый снег тоже способен навредить растениям, но в меньшей мере, чем низкие температуры.

По его словам, мокрый снег не является проблемой для нецветущих растений. Он вредит только тем культурам, которые обильно цветут. Такая непогода неблагоприятна для насекомых-опылителей. Опыления не происходит, так как смывается и намокает пыльца. Ни бабочки, ни шмели, ни пчелы в такую погоду не летают.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о том, как спасти рассаду от заморозков. По ее словам, в первую очередь нужно установить над саженцами дуги высотой до 15 сантиметров и накрыть их.