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02 мая, 08:00

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Энтомолог Марьинский рассказал, какие вредители появляются в огороде в мае

Энтомолог рассказал, какие вредители появляются в огороде в мае

Фото: depositphotos/Leonid_Shtandel

В мае на огороде среди вредителей в первую очередь активизируется разнообразная тля. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Это довольно малоподвижные насекомые, которые сидят на растениях, иногда облепляя посадки практически полностью, и питаются их соками.

Осенью самки тли откладывают на растениях яйца. Как только становится достаточно тепло и начинают появляться зеленые листья, оттуда выходит новое поколение вредителей. К тому же самки тли могу рождать новых насекомых без оплодотворения. И делают это очень быстро. Поэтому может казаться, что только что растение было с совершенно чистыми стеблями, а через несколько дней все уже облеплено тлей.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ

Второй из самых распространенных весенних вредителей – это майский жук. Весной взрослые жуки вылупляются из куколок и питаются зелеными частями растений.

"Личинки майских жуков живут и питаются в почве. Причем при больших концентрациях могут серьезно вредить корневой системе растений. В почве они окукливаются, то есть покрываются плотной оболочкой. Там внутри личинка проходит серьезные изменения, связанные с перестройкой тела, и становится взрослым жуком, который весной вылезает на поверхность", – объясняет Марьинский.

Кроме того, дачникам стоит опасаться похожих на мелких молей белокрылок, на самом деле являющихся родственниками тли, и нашествия долгоносиков-цветоедов. Последние являются жуками и наиболее опасны для яблонь и груш. Также проблемы могут доставить паутинные клещи. Из-за маленького размера они зачастую остаются незамеченными до тех пор, пока не начнут погибать первые растения.

Ранее россиянам дали советы по борьбе с вредителями на даче. Для защиты от насекомых рекомендуется обработать семена, клубни и луковицы растений слабым раствором марганцовки. В свою очередь, зола больше подойдет для корней. Кроме того, от слизней помогает избавиться гашеная известь.

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