Британские ученые рассказали о снижении риска депрессии при работах на даче

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работы на даче способны снизить тревожность, депрессию и приступы психоза. Об этом рассказали английские ученые в статье Neuroscience and Biobihevioral Reviews, выдержку которой привело издание The Standard.

Эксперты установили, что работа в огороде может уменьшить риск появления депрессии на 23%. Результаты исследования оказались идентичными для мужчин и женщин из разных возрастных групп по всему миру.

До этого агроном и садовод Октябрина Ганичкина рассказала, что с приходом весны теплицу необходимо продезинфицировать от вредителей и промыть там стекла, чтобы подготовить помещение к дачному сезону. Она отметила, что устранить паутинного клеща поможет раствор карбофоса, который не навредит человеку.

Также, по словам специалиста, если земле больше трех лет, то ее лучше полностью заменить.

Ранее россиянам рассказали, как получить больше урожая плодовых культур и овощей. Для этого следует сажать на участке цветы. Они привлекут насекомых, которые параллельно будут опылять посадки. Также стоит каждый год высаживать на одном и том же месте разные культуры, чтобы избежать истощения почвы.

