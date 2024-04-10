Агроном Ганичкина рассказала, как подготовить теплицу к дачному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

C приходом весны теплицу необходимо продезинфицировать от вредителей и промыть там стекла, чтобы подготовить помещение к дачному сезону. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на агронома и садовода Октябрину Ганичкину.

Она отметила, что устранить паутинного клеща поможет раствор карбофоса, который не навредит человеку.

"Нужно посмотреть проволоки, часто остаются узлы, и клещ находится именно там. Нужно протереть проволоку мыльным раствором, промыть снаружи и внутри, чтобы она блистала", – уточнила эксперт.

Также, по словам специалиста, если земле больше трех лет, то ее лучше полностью заменить. При этом, агроном считает, если земля лежит уже второй год, то лучше убрать 5 сантиметров верхней поверхности и засыпать 10 сантиметров свежей земли для выращивания растений, томатов и огурцов.

Также, как сообщает Pravda.Ru, защитить теплицу от вредителей можно с помощью питомца. Например, собака станет самым преданным и надежным охранником садового участка. Эксперты считают, что у них особое чутье, которое позволяет им эффективно отпугивать грызунов. По мнению специалистов, подойдут для защиты территории немецкая овчарка или ротвейлер.

Кроме того, помогут в таком случае даже кошки, особенно те породы, которые обладают выраженным охотничьим инстинктом, например британцы или скоттиш-фолд. У них эффективно получается прогонять насекомых и мелких грызунов, защищая растения в теплице. При этом необычным вариантом для охраны грядок станут утки и гуси. Они имеют громкий крик, позволяющий отпугивать вредителей или других грызунов.

Ранее россиянам рассказали , как получить больше урожая плодовых культур и овощей. Для этого следует сажать на участке цветы. Они привлекут насекомых, которые параллельно будут опылять посадки. Также стоит каждый год высаживать на одном и том же месте разные культуры, чтобы избежать истощения почвы.

