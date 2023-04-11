13:38Общество
Эксперт назвал неожиданный способ повысить дачный урожай
Фото: depositphotos/amixstudio
Цветы на участке помогут повысить урожай овощей и плодовых культур. Об этом Москве 24 рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.
Также специалист дал несколько полезных советов, которым необходимо следовать при планировании посадок на огороде. "Есть растения, которые друг другу помогают. Классический пример – это посадка рядом лука и моркови. Дело в том, что у них имеются свои вредители. Когда вы сажаете эти культуры рядом, запах смешивается, и это немного сбивает последних", – объясняет Туманов.
То же самое действует и наоборот. Не стоит сажать вместе растения из одного семейства. Например, речь идет про картошку, помидоры, перцы и баклажаны. Их лучше размещать в разных частях огорода.
"Близкие "родственники" часто имеют одних и тех же вредителей, одни и те же болезни. Также они обедняют почву на определенные элементы, поэтому всегда нужен плодосмен. То есть необходимо сажать рядом растения, которые принадлежат к различным ботаническим видам, а также чередовать их между собою в новых сезонах", – пояснил специалист.
Ранее были названы правила перевозки рассады на дачу. По словам агронома Октябрины Ганичкиной, перед транспортировкой ее лучше закалить. Речь идет о том, чтобы вынести рассаду на балкон или лоджию. Делать это рекомендуется непосредственно за две недели до посадки.
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