Эксперт назвал неожиданный способ повысить дачный урожай

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Цветы на участке помогут повысить урожай овощей и плодовых культур. Об этом Москве 24 рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.





Андрей Туманов председатель общественной организации "Садоводы России" Сажать цветы – весьма прагматично. Они цветут и привлекают насекомых. Насекомые, привлеченные этими цветами, опыляют параллельно и ваши посадки. Поэтому, когда на участке много цветов, как правило, выше урожай плодовых культур и овощей.

Также специалист дал несколько полезных советов, которым необходимо следовать при планировании посадок на огороде. "Есть растения, которые друг другу помогают. Классический пример – это посадка рядом лука и моркови. Дело в том, что у них имеются свои вредители. Когда вы сажаете эти культуры рядом, запах смешивается, и это немного сбивает последних", – объясняет Туманов.

То же самое действует и наоборот. Не стоит сажать вместе растения из одного семейства. Например, речь идет про картошку, помидоры, перцы и баклажаны. Их лучше размещать в разных частях огорода.

"Близкие "родственники" часто имеют одних и тех же вредителей, одни и те же болезни. Также они обедняют почву на определенные элементы, поэтому всегда нужен плодосмен. То есть необходимо сажать рядом растения, которые принадлежат к различным ботаническим видам, а также чередовать их между собою в новых сезонах", – пояснил специалист.





Андрей Туманов председатель общественной организации "Садоводы России" Всегда после какой-то культуры на следующий сезон сажается дальнородственная культура, если так можно выразиться. То есть после картошки можно посадить, допустим, капусту. После капусты огурцы и уже на третий-четвертый год возвращаем ту самую культуру, с которой начинали. Это правило должно соблюдаться неукоснительно.

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