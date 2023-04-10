Врач предупредила дачников о рисках обострения некоторых недугов

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Любители дачного досуга могут столкнуться с обострением остеохондроза и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, чаще всего дачники обращаются за медицинской помощью из-за проблем с позвоночником и суставами. "Люди приехали на участок и начинают интенсивно физически работать в наклоне, таскать тяжести. То есть это обострение остеохондроза, нагрузка на суставы, мышечные боли", – отметила специалист, добавив, что с приходом жаркой погоды к этому списку добавится еще больше неприятностей.





Татьяна Романенко врач-терапевт Непривычный физический труд, работа в наклоне, жаркая погода, пропуск приема базовых препаратов, к сожалению, приводят к обострению, ухудшению сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, с наступлением жаркой погоды огородники рискуют получить солнечный или тепловой удар. Еще одна опасность, которая подстерегает дачников, – пищевые отравления.

"На даче мы не всегда правильно храним продукты питания, поэтому пищевые отравления не редкость. Когда идет пора шашлыков, может возникнуть обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, проблем с печенью, с поджелудочной железой", – говорит Романенко.

Она посоветовала не перенапрягаться и соблюдать ряд несложных правил, чтобы избежать проблем со здоровьем.





Татьяна Романенко врач-терапевт Чтобы не получить проблем с позвоночником, не поднимать тяжести, мы используем все подручные средства. Это могут быть, например, тележки. Также можно работать, сидя на скамеечке, а не стоять, наклонившись над грядками.

Избежать солнечного удара в жаркую погоду можно, если работать на огороде до 11 утра или после 16–17 вечера, когда солнце не такое активное. Также необходимо обязательно надевать головной убор. Вместе с тем исключить риск отравления поможет внимательное отношение к продуктам.

"Мы следим за правильным хранением продуктов питания и следуем правилу постепенности. То есть не нужно сразу набрасываться на какую-то праздничную еду, на шашлыки", – заключила специалист.

Ранее россиянам посоветовали не пренебрегать мелкими дачными травмами. Например, занозы могут привести к попаданию в организм инфекции, поэтому предпочтительнее работать на огороде в перчатках. То же самое касается мозолей на ногах и укусов насекомых. Поэтому необходимо выбирать правильную обувь и держать под рукой репелленты.



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