10 апреля, 18:50Общество
Врач предупредила дачников о рисках обострения некоторых недугов
Фото: depositphotos/Leonid_Shtandel
Любители дачного досуга могут столкнуться с обострением остеохондроза и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По ее словам, чаще всего дачники обращаются за медицинской помощью из-за проблем с позвоночником и суставами. "Люди приехали на участок и начинают интенсивно физически работать в наклоне, таскать тяжести. То есть это обострение остеохондроза, нагрузка на суставы, мышечные боли", – отметила специалист, добавив, что с приходом жаркой погоды к этому списку добавится еще больше неприятностей.
Кроме того, с наступлением жаркой погоды огородники рискуют получить солнечный или тепловой удар. Еще одна опасность, которая подстерегает дачников, – пищевые отравления.
"На даче мы не всегда правильно храним продукты питания, поэтому пищевые отравления не редкость. Когда идет пора шашлыков, может возникнуть обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, проблем с печенью, с поджелудочной железой", – говорит Романенко.
Она посоветовала не перенапрягаться и соблюдать ряд несложных правил, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Избежать солнечного удара в жаркую погоду можно, если работать на огороде до 11 утра или после 16–17 вечера, когда солнце не такое активное. Также необходимо обязательно надевать головной убор. Вместе с тем исключить риск отравления поможет внимательное отношение к продуктам.
"Мы следим за правильным хранением продуктов питания и следуем правилу постепенности. То есть не нужно сразу набрасываться на какую-то праздничную еду, на шашлыки", – заключила специалист.
Ранее россиянам посоветовали не пренебрегать мелкими дачными травмами. Например, занозы могут привести к попаданию в организм инфекции, поэтому предпочтительнее работать на огороде в перчатках. То же самое касается мозолей на ногах и укусов насекомых. Поэтому необходимо выбирать правильную обувь и держать под рукой репелленты.
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