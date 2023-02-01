Нормы жарки шашлыка на даче упростят в России с марта

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Нормы жарки шашлыка на даче упростят в России с 1 марта 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы от "Единой России", председателя союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина.

По действующим нормам законодательства готовить шашлык на 6-ти сотках участка практически невозможно без его нарушения, отметил Чаплин.

"С марта 2023 года допустимое расстояние от мангала до построек по новым нормам уменьшится с 50 до пяти метров", – рассказал депутат.

По словам депутата, МЧС определили новые нормы расстояния для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

Чаплин сказал, что по новым правилам сжигание травы в бочке при использовании открытого огня должно осуществляться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, кроме того, в 50-ти метрах от хвойных лесов или в 15-ти метрах от лиственного.

Штраф в размере 20 тысяч рублей или предупреждение грозит тем, кто не соблюдают новые правила, заключил Чаплин.

Ранее сообщалось, что фракция "Новые люди" предложила списать штрафы за нарушение требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ. Такое предложение подготовлено к началу сезона пикников и отдыха россиян на природе.



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