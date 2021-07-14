Дачникам могут разрешить разводить костры на своих участках

15:48
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
МЧС РФ разработало законопроект, согласно которому дачники смогут разводить костры и сжигать мусор на своих участках. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект содержит изменения в правилах противопожарного режима. Пункт 66 ранее запрещал разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений. Однако в тесте проекта предлагается исключить слова "разводить костры".
Также из этого пункта планируется убрать запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов.
А из пункта 65 предлагается исключить запрет на разведение костров и приготовление пищи на открытом огне, включая мангалы.
С 1 мая на территории Московской области действует особый противопожарный режим. Во время режима нельзя разводить открытый огонь даже на своем приусадебном участке, сжигать траву и жарить на природе шашлыки.
Пожарить шашлыки разрешается только в безветренную погоду возле своего дачного дома, но на стационарном мангале, который должен стоять к зданиям на расстоянии не ближе 5 метров. В радиусе двух метров от него нужно будет очистить площадь от мусора. Нарушителям режима грозит штраф.
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