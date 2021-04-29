В Подмосковье с 1 мая запретят жарить шашлыки на природе

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
На территории Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Во время режима нельзя разводить открытый огонь даже на своем приусадебном участке, сжигать траву и жарить на природе шашлыки. Пожарить шашлыки разрешается только в безветренную погоду возле своего дачного дома, но на стационарном мангале, который должен стоять к зданиям на расстоянии не ближе 5 метров. В радиусе двух метров от него нужно будет очистить площадь от мусора.
Нарушителям режима грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч рублей – для должностных лиц, для ИП – от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил об опасности пикников весной. По его словам, сидеть на земле весной опасно, поскольку она еще холодная и влажная. По его словам, пикник на покрывале может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы.
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