Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике

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Порезы от битого стекла, ожоги, тепловые и электротравмы – опасности, которые подстерегают отдыхающих на природе, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Петр Давыдов.

"Очень важно обеспечить достаточную безопасность того места, где происходит приготовление шашлыка. Обязательно использовать безопасные мангалы, обязательно пользоваться безопасными средствами для розжига, не вспыхивающими, а слаботлеющими, с низкой интенсивностью горения", – подчеркнул Давыдов.

Медик отметил, что детям следует находиться подальше от открытого огня. Опрокинутый во время игры мангал – одна из возможных, но не самая серьезная проблема. Врач отметил, что были случаи, когда без ведома взрослых ребенок брал средство для розжига, выливал его в открытый огонь и получал тяжелые ожоги.

При контакте с острыми предметами – битое стекло, арматура и другой валяющийся на земле мусор – можно получить порезы. Чтобы минимизировать риски, лучше выбирать специальные зоны для пикника, порекомендовал Давыдов.

"Бывают случаи, когда люди, выходя на пикник, запускают летающие предметы, например воздушных змеев. Опасность бывает такая, как столкновение летающих объектов с линией электропередачи. На моей памяти был случай, когда мужчина удочкой задел низко расположенную высоковольтную линию электропередачи и получил тяжелую электротравму", – рассказал специалист скорой помощи.

Он добавил, что немало проблем связано с употреблением алкоголя – находиться в группе людей в подпитии может быть опасно.

В заключение врач напомнил правила поведения при тепловом ударе и рассказал, как его не допустить. Стоит избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, пить при малейшей жажде, а если состояние станет ухудшаться, обратиться за медицинской помощью.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил об опасности пикников весной. По его словам, сидеть на земле весной опасно, поскольку она еще холодная и влажная, и пикник на покрывале может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы.