Кандидат в президенты Польши Ментцен призвал стрелять в нелегалов на границе

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Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен заявил, что в нелегальных мигрантов на границе будут стрелять при его избрании главой страны. Об этом пишет РИА Новости.

"Если кто-то будет пытаться нелегально форсировать границу польского государства, в него нужно попросту стрелять", – подчеркнул он.

По словам политика, он планирует противодействовать левой идеологии, которая, как он считает, сейчас распространена на Западе, включая польские школы.

Между тем с 4 июня Польша возобновила действие буферной зоны на границе с Белоруссией. На территории Гайновского и Белостокского районов начал действовать особый режим, который среди прочего запрещает приближаться к границе более чем на 200 метров.

Ранее кандидат на должность американского вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнс назвал миграционную политику Камалы Харрис антиамериканской. По его словам, Харрис хочет осуществить массовую амнистию, которая затронет миллионы нелегальных мигрантов.

