Британки пожаловались на беженок с Украины, которые увели у них партнеров – СМИ

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Жительницы Великобритании жалуются на беженок с Украины, которые уводят их мужей и партнеров, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Daily Mail.

Издание приводит историю 53-летней Эммы Нисигаки, которая рассказала, что предоставила украинцам жилье в рамках программы "Дома для Украины". По ее словам, она знает больше 10 женщин, чьи мужья завели роман с украинками, поселившимися у них дома.

Нисигаки создала в соцсетях группу, в которой люди с такими же историями объединяются и делятся опытом. Благодаря объединению стало известно, что не менее 17 женщинам мужья изменили с украинскими беженками.

Известно также, что одна семья, в которой двое детей, распалась после того, как жена узнала, что муж тайком ходил на свидания с украинкой.

В марте сообщалось, что власти Великобритании решили ввести лимит на прием беженцев. Ожидается, что это обеспечит упорядоченную систему.

В начале декабря 2022 года стало известно, что число бездомных украинских беженцев в Великобритании выросло почти на 30% из-за отказа местных жителей принимать их. По данным британского правительства, официально бездомными в Соединенном Королевстве остаются более двух тысяч семей с детьми и 900 человек, эмигрировавших из страны.

Проблему пытаются решить повышением выплат принимающим семьям, участвующим в программе "Дома для Украины". Ее запустили в стране в марте прошлого года. Принимающие семьи, общественные группы и предприятия могут получать около 415 долларов в месяц, оказывая помощь беженцам.

