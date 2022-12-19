В Евросоюзе задумались над возведением заграждений на границах из-за мигрантов

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Председатель ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер допустил возможность возведения заграждений на границах ЕС для предотвращения нового миграционного кризиса. Об этом сообщают РИА Новости.

"Страны ЕС впадут в новый миграционный кризис, если не будут действовать сейчас. Этот огромный вызов необходимо наконец принять всерьез", – сказал он.

Политик заявил, что Евросоюзу необходимо усилить контроль на всех внешних границах, в том числе на морских. По его словам, при необходимости возвести заграждения нужно будет на юго-востоке ЕС. Вебер считает, что это позволить контролировать число прибывающих мигрантов.

Ранее СМИ сообщали о росте числа бездомных беженцев с Украины в Великобритании. Как заявили в издании The Times, жители Соединенного Королевства все чаще отказывают беженцам в своей поддержке.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!