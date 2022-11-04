Украинских беженцев выселили из гостиницы в Британии ради мигрантов – СМИ

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Беженцев с Украины выселили из гостиницы в Мэнстоне в Великобритании ради мигрантов. Об этом сообщает The Times.

"Бездомные украинские семьи уведомили, что они должны покинуть жилье, так как министерство внутренних дел решило, что гостиница будет использоваться для размещения просителей убежища из переполненного центра в Мэнстоне", – говорится в материале издания.

Как сообщает газета, в гостинице проживали 7 семей, прибывших с Украины и 2 британские. Сейчас они проживают в другом месте, из-за чего детям школьного возраста приходится добираться на учебу на такси.

Ранее россиянка, проживающая во Франции сообщила, что граждане Украины напали на ее отца в Нормандии. По факту инцидента девушка и отец обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что из парижского ресторана выгнали двух украинок со словами: "Да здравствует Путин! Пока". Как рассказал управляющий заведением, девушек попросили покинуть место из-за того, что они воспользовались туалетом, отказавшись купить еду. Это не соответствует правилам заведения.



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