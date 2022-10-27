Посольство РФ призвало Францию к действиям после нападения украинцев на россиян в стране

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Посольство России в Париже направило во французский МИД ноту протеста с требованием принять меры в отношении расследования инцидента с нападением украинцев на россиян в Нормандии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Ранее проживающая во Франции россиянка Анастасия рассказала агентству о том, что компания граждан Украины совершила нападение на ее семью в городе Довиль в Нормандии.

Инцидент произошел 13 октября на рыбном рынке после просьбы девушки уменьшить громкость музыки в адрес украинцев.

"Они на меня начинают наезжать, агрессивно со мной разговаривать. Потом подходит мой папа и говорит: "Почему вы так с ней разговариваете? Она попросила вежливо сделать потише музыку", – рассказала девушка.

После этого один из мужчин, когда отец Анастасии сидел к нему спиной, взял его за шею и ударил локтем в нос. Девушка вызвала полицию, после чего граждане Украины прекратили проявлять насильственные действия в отношении россиян.

Позже, как отметила Анастасия, украинские женщины выкрикнули в адрес ее семьи фразу: "Мы украинцы, а они русские агрессоры!"

Правоохранители отказались арестовывать совершившего нападение, заявив, что отец Анастасии не слишком пострадал.

После ухода с рынка выяснилось, что граждане Украины проживают с ними в одном отеле. Узнав об этом, семья девушки попросила отселить соседей в целях безопасности.

"Посольство России в Париже в курсе произошедшего с нашими соотечественниками вопиющего инцидента, ставшего наглядным свидетельством агрессивной русофобии, проявляемой частью выходцев из Украины во Франции", – сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Там же добавили, что осуждают агрессивные действия в отношении россиян.

В настоящее время семья ждет возбуждения уголовных дел по поданным заявлениям от самой Анастасии (по поводу угроз по национальному признаку) и ее отца (по поводу физической агрессии).

До этого из ресторана Cosy Montparnasse в Париже выгнали двух гражданок Украины со словами "Вива Путин". Как сообщили в заведении, подобная ситуация произошла из-за того, что девушки воспользовались туалетом, не сделав заказ. Это является нарушением правил ресторана.

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