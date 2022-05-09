Посла РФ в Польше облили краской на кладбище советских воинов в Варшаве

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Российский посол в Польше Сергей Андреев во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве подвергся нападению, неизвестные облили дипломата красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу послу, который прибыл на кладбище вместе с дипломатами и супругой, и стали скандировать оскорбительные лозунги.

После этого Андреев и сопровождающие его люди были облиты красной краской, а в толпе несколько раз вспыхивали потасовки. Спустя несколько минут на место прибыли польские полицейские, которые оттеснили толпу и позволили россиянам покинуть кладбище.

Посольство РФ в Варшаве планировало провести традиционную акцию "Бессмертный полк" с возложением цветов на мемориальном кладбище в польской столице. Однако МИД Польши рекомендовал российской дипмиссии воздержаться от проведения данных мероприятий.

Ранее мэрия Варшавы незаконно заняла здание, находящееся в дипломатической собственности России. Сообщалось, что представители польских властей срезали замки на воротах и калитке объекта, проигнорировав требование заведующего консульским отделом посольства РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.