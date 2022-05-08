Возле 14 посольств в Москве прошла акция "Правду и память не отменить!"

Фото: Ольга Крылова

Более 5 тысяч активистов приняли участие в акции "Правду и память не отменить!" у 14 посольств в Москве.

Акция проводится при поддержке партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Ротой Боевого Братства".

Плакаты и картины с фрагментами истории освобождения европейских городов были установлены у посольств Украины, Молдавии, Румынии, Чехии, Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии, Словакии, Словении, Македонии и Австрии.

"Сегодня активисты партии, МГЕР и "Волонтерской Роты" провели акцию у посольства Польши "Правду и память не отменить", чтобы напомнить полякам, что в Великой Отечественной войне именно Красная Армия освободила их страну от нацистов ценой 600 тысяч жизней солдат. Сейчас градус русофобии в этой стране запредельный, за последние несколько лет поляки уничтожили более 300 памятников нашим воинам. Уже несколько десятилетий они переписывают историю, а сегодня неприкрыто поддерживают нацистов. Велик риск того, что Польша, страна очень сильно пострадавшая от нацизма в 20 веке, в веке 21-м становится одним из оплотов этой страшной идеологии", – заявил руководитель исполкома Московского реготделения "Единой России" Максим Руднев.

Он также отметил, что правительства ряда стран, включая Польшу, пытаются переписать историю, они не обращают внимание на проявление нацизма в Европе и даже поддерживают его.

"На Украине сносят памятники героям, Советским солдатам, разведчикам, танкистам и летчикам, освободивших страну от всех этих ужасов. Ковпак, Кожедуб, Ворошилов были этническими украинцами. Каждый четвёртый маршал СССР был украинцем. Из 12 тысяч Героев Советского Союза за Вторую мировую 2000 были украинцами. Памятники сносят преступники с фашистской символикой на шевронах. Но правду и память не отменить!", – заявил муниципальный депутат-единоросс от района Отрадное Алексей Шильников.

Ранее сообщалось, что фотовыставка "Память Героев" открылась в преддверии Дня Победы в фудмолле "Депо".

Выставка организована в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия", она продлится до 10 мая включительно.