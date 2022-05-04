11 тысяч человек примут участие в параде Победы на Красной площади

12:30
Фото: Москва 24/Никита Симонов
11 тысяч человек и больше 200 единиц военной техники будут задействованы во время парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Всего в нем (параде. – Прим. ред.) примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, 77 летательных аппаратов", – цитирует его "Интерфакс".
По словам министра, в составе шествия впервые пройдут расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. В первый раз по Красной площади проедут и современные 122-миллиметровые РСЗО "Торнадо-Г" с автоматизированной системой управления наведением и огнем.
4 мая в Москве пройдет последняя ночная репетиция парада, а генеральная репетиция – 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Кроме того, в этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией можно бесплатно. На сайте движения необходимо выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.
Последняя ночная репетиция парада Победы пройдет в Москве 4 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: