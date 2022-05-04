11 тысяч человек примут участие в параде Победы на Красной площади

Фото: Москва 24/Никита Симонов

11 тысяч человек и больше 200 единиц военной техники будут задействованы во время парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего в нем (параде. – Прим. ред.) примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, 77 летательных аппаратов", – цитирует его "Интерфакс".

По словам министра, в составе шествия впервые пройдут расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. В первый раз по Красной площади проедут и современные 122-миллиметровые РСЗО "Торнадо-Г" с автоматизированной системой управления наведением и огнем.

4 мая в Москве пройдет последняя ночная репетиция парада, а генеральная репетиция – 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Кроме того, в этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией можно бесплатно. На сайте движения необходимо выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

