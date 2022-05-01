Выставка исторической военной техники пройдет в Парке Горького

Фото: телеграм-канал "Парк Горького"

Выставка исторической военной техники, приуроченная к 77-й годовщине Победы, состоится в Парке Горького с 1 по 12 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

По словам руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, во время Великой Отечественной войны на территории Парка Горького уже проводились выставки, которые рассказывали жителям и гостям столицы о героизме Красной армии. При этом они настолько пользовались популярностью, что специальным постановлением ГКО летом 1943 года в парке на площади 11 гектаров была развернута большая выставка трофейной техники, оружия и наград, функционировавшая до 1948 года.

"Только образцов вражеских пушек на ней было показано 150, танков и бронемашин 65, а всего выставка насчитывала 7 тысяч экспонатов. За пять лет ее посетили 7,5 миллионов человек. Об этой странице истории Парка Горького рассказывает фотовыставка, которая открывается в эти дни", – отметил Кибовский.

Он уточнил, что Парк Горького всегда был местом празднования 9 Мая. Так, например, до эпидемии коронавируса у парка уже был хороший опыт проведения выставки с Музеем техники Вадима Задорожного. Уточняется, что проект, где была представлена советская и трофейная техника, вызвал огромный интерес.

"Сегодня мы открываем праздничную экспозицию, которая будет доступна всем с 1 по 12 мая на Пушкинской набережной. На этот раз мы решили показать как можно больше подлинных свидетелей тех героических лет", – заявил Кибовский.

В рамках проекта, как подчеркнул руководитель столичного департамента культуры, представлены 30 уникальных танков, машин и орудий Красной армии, которые были восстановлены музеем. Кроме того, специалисты смогут рассказать о них много интересных фактов. При этом, по словам Кибовского, данные экспонаты будут интересны и детям.

Отмечается, что из числа редких экспонатов – машины довоенного и начального периода войны – танки Т-37 и Т-20. Легенда среди машин, представленных на выставке, – танк Т-26, прошедший четыре войны и принимавший участие в Параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Гости также смогут познакомиться с автомобилями ЗиС-5, ГАЗ-67, "Студебеккер", которые обеспечивали на войне подвоз снабжения, транспортировку техники и людей, и с артиллерией – минометами, гаубицами, противотанковыми и зенитными пушками.

В рамках проекта также фотовыставка "Место встречи", которая откроется в Парке Горького 4 мая и будет посвящена масштабной "Выставке образцов трофейного вооружения, захваченного у немцев", открытой в 1943 году. На ней для посетителей представят свыше 45 архивных снимков, которые расскажут о работе Парка Горького в военное и послевоенное время.

Ранее сообщалось, что музей Победы проведет в мае бесплатный показ 14 фильмов в своем онлайн-кинотеатре "Поклонка". Кинопоказы приурочены к российским праздникам и памятным датам.

Серия кинопоказов начнется 1 мая. Первым зрителям покажут фильм о трудовых подвигах колхозов "Кубанские казаки" (1949) режиссера Ивана Пырьева. Часть показов будет посвящена событиям Великой Отечественной войны.