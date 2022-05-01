Музей Победы проведет бесплатные кинопоказы в онлайн-кинотеатре "Поклонка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей Победы проведет в мае бесплатный показ 14 фильмов в своем онлайн-кинотеатре "Поклонка". Кинопоказы приурочены к российским праздникам и памятным датам, говорится на сайте музея.

"Интернет-пользователи увидят 14 художественных и документальных отечественных кинолент", – говорится в сообщении.

Серия кинопоказов начнется 1 мая. Первым зрителям покажут фильм о трудовых подвигах колхозов "Кубанские казаки" (1949) режиссера Ивана Пырьева. 18 мая состоится показ фильма Эльдара Рязанова "Старики-разбойники" (1971). 19 мая все желающие смогут посмотреть детский фильм "Внимание, черепаха!" (1970) Ролана Быкова.

Часть показов будет посвящена событиям Великой Отечественной войны. Так, 9 мая, в День победы, зрителям покажут драму "Летят журавли" (1957) Михаила Калатозова. Фильм рассказывает о двух влюбленных, которых навсегда разлучила война.

30 мая кинопоказы будут посвящены 80-летию со дня создания Центрального штаба партизанского движения. К этому дню музей подготовил трилогию режиссера Игоря Гостева о партизанах и военных разведчиках. Зрителям покажут ленты "Фронт без флангов", "Фронт за линией фронта" и "Фронт в тылу врага".

Все фильмы можно будет посмотреть на сайте музея, расписание доступно на сайте кинотеатра "Поклонка".

Ранее сообщалось, что 9 мая посетить Музей Победы можно будет бесплатно. На площадках музея, расположенных под открытым небом, для посетителей будет работать полевая кухня. Там можно будет принять участие в военно-тактической игре лазертаг, мастер-классах по сборке-разборке оружия.

