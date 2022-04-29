В Московском Кремле изменится время посещения для туристов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Летний туристический сезон начнется в Московском Кремле с 15 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Так, с 15 мая по 30 сентября пускать граждан в Московский Кремль с экскурсиями будут с 09:30 до 17:00.

"Пребывание посетителей на его территории станет возможным до 18:00", – отмечается в сообщении.

В ФСО также напомнили, что по четвергам Московский Кремль для посещений недоступен.

Ранее Федеральная служба охраны сообщила о закрытии Кремля для посетителей 7 и 9 мая. Ограничения связаны с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню Победы. Уточняется, что 7 мая Кремль будет закрыт до 13:00, а 9 мая – весь день.