ФСО закроет Кремль для посетителей в День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная служба охраны (ФСО) сообщила о закрытии Кремля для посетителей 7 и 9 мая, пишет ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Ограничения связаны с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню Победы.

Уточняется, что 7 мая Кремль будет закрыт до 13:00, а 9 мая – весь день.

Ранее сообщалось, что посещение Музея Победы будет бесплатным 9 мая.

На площадках музея, расположенных под открытым небом, для посетителей будет работать полевая кухня. Там можно будет принять участие в военно-тактической игре лазертаг, мастер-классах по сборке-разборке оружия.