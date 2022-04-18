Музеи Московского Кремля откроют собственные "светские салоны"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Музеи Московского Кремля 21 апреля представят проект "Кремлевская гостиная". В рамках него состоятся тематические вечера, аналогичные светским салонам, сообщает пресс-служба учреждения.
"Это новый проект музея, который позволит посетителям познакомиться с историей светских салонов и почувствовать себя его гостями: они будут собираться в вечернее время за чашкой чая и обсуждать последние новости музея, вопросы старинного этикета и дворянского досуга, а также встречаться с известными людьми: историками, искусствоведами, поэтами", – отмечается в сообщении.
Мероприятия будут проводиться в здании 1820-х годов на Манежной улице. Отмечается, что его первым хозяином стал потомственный дворянин Гедеонов, он возглавил дирекцию театров в 1833 году и руководил театрами Санкт-Петербурга, а позже и Москвы. В рамках проекта жители и гости столицы смогут увидеть интерьеры старинного здания, в котором чета Гедеоновых принимала почтенных гостей.
Первое собрание в Кремлевской гостиной приурочат к истории салонов в России и Франции и их хозяйкам, так как исторически главным действующим лицом такого приема являлась женщина.
Гости узнают о Малых эрмитажах императрицы Екатерины II, парижских гостиных мадам Рекамье и мадам Жоффрен, известных салонах двух столиц, а также об играх и литературных забавах того времени. Гостем мероприятия станет историк, куратор выставки "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления", которая будет доступна в ММК в мае, – Василий Новоселов. Он расскажет о кодексе рыцарской чести и правилах средневековых дуэлей.
Ранее Государственный музей Востока запустил выставочный проект "Золотая ветвь". В рамках него представлено свыше 200 экспонатов. Среди них – деревянная скульптура, маски и традиционные предметы быта разных восточных регионов. Уточняется, что данные музейные вещи впервые соберутся вместе в едином пространстве выставки, где гость сможет сравнить разнообразные художественные традиции резьбы по дереву.
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