Третьяковка возглавила топ учреждений культуры у пользователей "Пушкинской карты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Государственная Третьяковская галерея возглавила топ учреждений культуры, которые посещали пользователи "Пушкинской карты". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на технического директора Александра Минаева.

"Топ организаций культуры, которые у нас продают билеты в стране по "Пушкинской карте", возглавляет Третьяковская галерея", – сказал он.

В пресс-службе Минкультуры агентству сообщили, что на втором месте по популярности оказался мюзикл "Шахматы" в Московском дворце молодежи (МДМ), а третье место занимает Государственный Эрмитаж.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на конец марта к программе присоединились более 220 учреждений столицы. В их числе – театры, библиотеки, музеи, концертные площадки и другие учреждения культуры.

