Более 220 московских учреждений присоединились к программе "Пушкинская карта" – Собянин

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На сегодняшний день к программе "Пушкинская карта" присоединились больше 220 столичных учреждений. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"К культурной программе "Пушкинская карта" присоединились больше 220 московских учреждений. Среди них театры, библиотеки, музеи, концертные площадки и другие учреждения культуры", – отметил мэр.

По словам градоначальника, за полгода столичные школьники и студенты воспользовались "Пушкинской картой" больше 96,5 тысячи раз.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".