Фото: ТАСС/Артем Геодакян
К программе "Пушкинская карта" подключились 300 кинотеатров, в будущем их количество планируется увеличить в пять раз, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
"С сегодняшнего дня по "Пушкинской карте" можно пойти в кино на российские фильмы. <...> В 2022 году билеты можно будет купить на 32 премьеры, а также на ретроспективные показы классики", – сказала Голикова на совещании с членами кабмина по вопросам социально-экономического развития.
Голикова уточнила, что около трети задействованных в программе кинотеатров находятся в сельской местности. По ее словам, обладатели "Пушкинской карты" уже успели приобрести билеты в кино более чем на 200 тысяч рублей.
Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".
По "Пушкинской карте" можно будет потратить до 2 тыс рублей на походы в кино
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