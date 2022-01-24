В России могут ввести новые льготы для малообеспеченных семей

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В Минпромторге РФ предложили стимулировать спрос на российскую продукцию, в частности на детские товары, за счет адресной помощи малообеспеченным гражданам. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает газета "Известия".
В частности, предлагается выдавать малоимущим "детскую карту" – аналог "Пушкинской карты" для школьников и студентов. Покупать с ее помощью можно будет только отечественные товары.
Минпромторг собирается рассмотреть соответствующий законопроект с правительством. Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе ведомства. Инициатива уже подписана министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.
Как рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, изготовили поддерживают эту инициативу. По ее словам, даже единоразовые перечисления на "детскую карту" будут полезны родителям.
"В свою очередь, считаем: поддержку следует сделать ежемесячной, например около 10 тысяч на семью. При этом средства на "детской карте" сгорать не должны. Тогда родители смогут копить их на более необходимые, дорогие товары, если у них будет такая потребность", – сказала Цицулина.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением расширить действие "Пушкинской карты" на детей от 3 до 14 лет. По его словам, такое изменение позволит оказывать поддержку семьям с малолетними детьми, а также реализовывать политику властей о создании условий для всестороннего развития молодого поколения.
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