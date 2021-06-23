В России предлагают дать определение понятию "многодетная семья" на федеральном уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России отсутствует общее определение понятию "многодетная семья", из-за чего от региона к региону разнятся и подходы к их поддержке. Нужно ли в этой области принимать отдельный федеральный закон, выяснила у экспертов газета "Известия".
По словам уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, за последние годы количество многодетных семей в России увеличилось на 10%. По данным на январь 2021 года их насчитывалось 1,99 миллиона. При этом воспитывают они 6,5 миллиона детей, что составляет 21,5% от числа всех несовершеннолетних страны.
Она отметила, что необходимо принять федеральный закон о правовом положении многодетных семей, поскольку отсутствие закрепления данного понятия приводит к разнице в подходах к их поддержке, а также к неодинаковым возможностям для получения различных льгот. "Так, в Москве семья сохраняет статус многодетной до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет, а в Санкт-Петербурге многодетная семья перестает считаться таковой после того, как старшему ребенку исполнится 18 лет", – объясняет Кузнецова, отмечая, что в каких-то регионах помощь многодетным и вовсе оказывают только в случае признания их малоимущими.
Между тем позицию омбудсмена разделяет директор башкирского благотворительного фонда помощи многодетным семьям "Два крыла" Екатерина Лебедева, приводя в пример Уфу, где у многодетных семей возможностей гораздо меньше, чем, например, в столице.
"Например, у меня трое несовершеннолетних детей и еще одному скоро исполнится 21 год. В регионе при рождении пятого ребенка выдается сертификат на жилье в размере около 2 миллионов. Но если сейчас у меня родится пятый ребенок, то он будет считаться четвертым – и сертификат мне не положен", – рассказывает Лебедева.
Эксперты отмечают, что проблема с унификацией подходов не решается слишком долго. Так, президент фонда "МногоМама" Алина Контарева напомнила о похожем предложении главы наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, которое он озвучил в 2014 году. Однако с тех пор инициатива заглохла.
Она предполагает, что государство опасается, что семьи могут сесть на его иждивение. Тем не менее сама Контарева отмечает, что, например, из 130 тысяч семей, которым помогает ее фонд, лишь 0,05% находятся на иждивении.
Председатель региональной общественной организации "Многодетные семьи Республики Татарстан" Артем Кузнецов считает, что за основу нового федерального закона может быть взят президентский указ №431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", изданный в 1992 году и действующий в редакции 2003 года, который на данный момент регионы исполняют по своему усмотрению в зависимости от финансовой и демографической ситуации. Он полагает, что из него стоит взять наиболее действенные и важные меры поддержки и обеспечить их выполнение, а о введении дополнительных мер поддержки регионы должны будут решать сами.
Ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает на расширение региональными и местными властями программ поддержки семей, а также назвал многодетные семьи основой будущего страны.
По его словам, они являются продолжением тысячелетней истории России как страны, нации и единого народа. Он также добавил, что власти продолжат концентрировать ресурсы и наращивать усилия для решения задач в сфере поддержки таких семей.
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