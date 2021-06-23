Многодетным отцам могут разрешить выходить на пенсию досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Многодетным отцам хотят разрешить выходить на пенсию с 57 лет. Соответствующий законопроект до конца текущей недели собирается внести на рассмотрение в Госдуму депутат Максим Зайцев. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Принятие такого закона позволит оказать реальную помощь многодетным отцам и в целом окажет положительное воздействие на демографическую ситуацию в России", – считает парламентарий.
После реформы 2018 года возраст выхода на пенсию стал постепенно увеличиваться, и к 2028 году он достигнет 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин. При этом у некоторых категорий граждан сохранено право на досрочный выход на пенсию. Так, у женщин, родивших и воспитавших четырех детей до 8 лет, а также проработавших не менее 15 лет, этот возраст составит 56 лет. А для матерей трех детей – 57 лет.
У мужчин подобных льгот нет, за исключением случаев, когда они являются или являлись опекунами инвалидов с детства. По словам Зайцева, его законопроект призван эту дискриминацию устранить, разрешив мужчинам, воспитавших трех и более детей и имеющих трудовой стаж от 15 лет, получать страховую пенсию с 57 лет.
Между тем, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок не поддержала инициативу депутата. Она отметила, что отцы-одиночки уже получают выплаты по потере кормильца в случае смерти супруги или алименты в случае развода. По ее мнению, поддерживать многодетные семьи нужно за счет прямых выплат, а не пенсий.
В свою очередь доктор экономических наук НИУ ВШЭ, заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Сергей Смирнов идею Зайцева поддержал. Однако он в то же время уточнил, что стоит "диверсифицировать параметры", чтобы отцы с разным количеством детей выходили на пенсию в разном возрасте.
Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект, предусматривающий возможность получения материнского капитала отцом, в одиночку воспитывающим детей.
Уточняется, что получить финансовую поддержку смогут мужчины, воспитывающие двух и более детей, рожденных после 1 января 2007 года, или одного ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ, или лишения ее родительских прав.
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